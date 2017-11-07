Шотландский парламент эвакуировали из-за подозрительного пакета

"Произошел инцидент, который требовал эвакуации здания шведского парламента в Холируде", - сказал представитель парламента.

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На месте происшествия находятся полиция и пожарные, кроме того несколько специализированных подразделений были вызваны из Эдинбурга в здание парламента.

Отмечается, что находка была сделана на этаже здания, принадлежащего членам партии Тори.

Напоминаем, сегодня на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что возле Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе неизвестный обнаружил подозрительную сумку и бумажную скульптуру.