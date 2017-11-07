Шотландський парламент евакуюовали через підозрілий пакет

"Стався інцидент, який вимагав евакуації будівлі швецького парламенту у Холіруді", - сказав представник парламенту.

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На місці події знаходяться поліція та пожежники, окрім того кілька спеціалізованих підрозділів були викликані з Едінбургу до будівлі парламенту.

Зазначається, що знахідка була зроблена на поверсі будівлі, який належить членам партії Торі.

Нагадємо, сьогодні на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що біля Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі невідомий виявив підозрілу сумку та паперову скульптуру.