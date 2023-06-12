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Шольц столкнулся с критикой из-за шутки о беженцах

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал волну недовольства из-за шутки о миграционной политике, сообщает Bild, пишет УНН.

Шольц столкнулся с критикой из-за шутки о беженцах

Детали 

Во время съезда Евангельских Церквей Шольц говорил о большом количестве мигрантов, которые в последние месяцы прибывают в Германию.

Для того, чтобы было понятно, сколько людей прибывает на побережье Европы, а затем направляется в Германию, канцлер сказал: "Я уже пошутил на Европейском Совете: Германия должна иметь большой пляж на Средиземном море. На самом деле больше беженцев, прибывающих в Европу через Средиземное море, оказываются в Германии, чем в отдельных странах, граничащих со Средиземным морем".

Шутка вызвала положительную реакцию аудитории, но вызвала волну критики в Twitter.

Дополнение 

Морские спасатели из Sea Watch, которые категорически отвергают более жесткую политику предоставления убежища, написали: "Более 1150 погибших в Средиземном море только в 2023 году, и то, о чем думает канцлер Шольц, — это плохая шутка. Любой, кто может смеяться над этим, не должен руководить государством".

Инфлюенсер СДПГ Лилли Блаудсун заявила, что социал-демократический канцлер никогда не должен говорить так о людях. Вице-президент Левых Лоренц Геста-Бойтин даже пожаловался, что "жаль, что он мог стать канцлером".

Критика также поступила от депутата Бундестага от ХДС Маттиаса Гауэра: "Остальным стыдно, о чем шутит Олаф Шольц. Федеральный канцлер точно не должен высмеивать страдания людей".

Сам Шольц объяснил, что Европа "должна создать солидарную систему, солидарный подход". Государства-члены ЕС больше не должны указывать пальцем на других. Вместо этого нужен справедливый механизм распределения мигрантов, заявил он.

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