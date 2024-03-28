Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где уже встретился с польским коллегой Дональдом Туском и где планирует обсудить вопросы оружия для Украины, ситуации на границе, торговли, инфраструктуры для поиска действенных решений. Об этом он сообщил в четверг в Telegram, пишет УНН.



Детали

"Начинаем визит в Польшу со встречи с Премьер-министром Дональдом Туском. Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств", - отметил Шмыгаль.

По его словам, стороны будут говорить "об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры".

Рассчитываем на прагматичный и конструктивный диалог и наработку действенных решений - указал Шмыгаль.

Напомним

Шмыгаль прибыл в Варшаву на встречу правительств Украины и Польши.

Польская сторона сообщала, что важным элементом встречи в Варшаве должно стать подписание "протокола разногласий".