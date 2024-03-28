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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"

Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"

Киев  •  УНН

28 марта 2024, 09:29  •  8480 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском, чтобы обсудить вопросы оружия для Украины, пограничной ситуации, торговли, инфраструктуры и поиска прагматических решений путем конструктивного диалога между двумя правительствами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где уже встретился с польским коллегой Дональдом Туском и где планирует обсудить вопросы оружия для Украины, ситуации на границе, торговли, инфраструктуры для поиска действенных решений. Об этом он сообщил в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Начинаем визит в Польшу со встречи с Премьер-министром Дональдом Туском. Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств", - отметил Шмыгаль.

По его словам, стороны будут говорить "об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры".

Рассчитываем на прагматичный и конструктивный диалог и наработку действенных решений

- указал Шмыгаль.

Напомним

Шмыгаль прибыл в Варшаву на встречу правительств Украины и Польши.

Польская сторона сообщала, что важным элементом встречи в Варшаве должно стать подписание "протокола разногласий".  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша
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