Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82701 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101834 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126591 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107290 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127277 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101225 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе

Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 18614 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. "Свободные экономические зоны" (зоны приоритетного развития) на Донбассе - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня можно говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Относительно создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены возле линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят ", - рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что это та стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов.

По словам Шмыгаля, зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - отметил Шмыгаль.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников объяснил принцип "свободной экономической зоны" для Донбасса.

Как сообщал УНН, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, рассказывая УНН, на какие компромиссы с Россией может пойти Украина ради достижения мира, заявил, что можно предложить для Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону.

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