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Шмигаль розповів, як працюватимуть "вільні економічні зони" на Донбасі

Шмигаль розповів, як працюватимуть "вільні економічні зони" на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. "Вільні економічні зони" (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі - це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні можна говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Стосовно створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять", – розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів.

За словами Шмигаля, зони пріоритетного розвитку – це 15-20-кілометрова зона в межах від лінії розмежування.

"Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив принцип "вільної економічної зони" для Донбасу.

Як повідомляв УНН, раніше новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, розповідаючи УНН, на які компроміси з Росією може піти Україна задля досягнення миру, заявив, що можна запропонувати для Донецької та Луганської областей вільну економічну зону.

Українські Національні Новини

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