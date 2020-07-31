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Резніков пояснив принцип "вільної економічної зони" для Донбасу

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Луганську, Донецьку та Херсонську області необхідно перетворити в точки росту, створивши можливість для їх пріоритетного розвитку. В цьому і полягає суть "вільної економічної зони". Про це у п'ятницю журналістам сказав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання УНН.

"Це не новина. Це як раз річ, яку ми не просто виношуємо. Я отримав доручення Прем'єр-міністра України на нараді уряду, мені, міністру фінансів і міністру економіки, ми вже почали працювати над ідеєю. Ми це називаємо землі або території пріоритетного розвитку. Це робоча назва. Зараз ми говоримо про те, що ми повинні створити можливість пріоритетного розвитку Луганської та Донецької, Херсонської областей, підконтрольних уряду, зробити там точки зростання, підтягнути туди інвестиції, зробити там певні пільгові режими", - сказав Резніков

Резніков зазначив, що йому дуже не подобається словосполучення "вільні економічні зони", тому зараз шукають іншу абревіатуру.

"Але суть приблизно така - дати точки зростання, дати бажання інвесторам прийти з ризиковим капіталом і почати там вкладатися - і місцевому, і середньому, і малому, і великому, і західному. І коли це почне працювати... воно автоматично почне підтягувати відповідне розуміння, де краще життя. Після, відповідно, деокупаціі, вже мультиплікувати закладену систему з тією ж ментальністю набагато простіше. Мало того, я оптимістично дивлюся, що перенесення цієї моделі відбудеться не тільки на схід, а й на захід", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів УНН, що можна запропонувати для Донецької та Луганської областей вільну економічну зону.

Українські Національні Новини

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