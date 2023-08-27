Шмыгаль рассказал о тарифах на тепло и подготовке к новому отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Тарифы на тепло для украинцев в новом отопительном сезоне останутся без изменений. Также более 70% объектов ЖКХ уже подготовили к отопительному сезону. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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“Готовимся к зиме. Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений. Правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года”, - написал он в Facebook.
По его словам, закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика. Уже закачали более 13 миллиардов кубов голубого топлива, подчеркнул премьер.
Также Шмыгаль отметил, что по состоянию на 15 августа более 70% объектов ЖКХ подготовлено к отопительному сезону.
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