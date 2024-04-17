Шмыгаль провел встречу с американским бизнесом в Вашингтоне: говорили об атаке на Чернигов и совместных проектах

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с американским бизнесом в Вашингтоне, а также отметил, что совместные проекты - критически важны. В приоритете - агросектор, ИТ, критическое сырье и логистика, передает УНН.

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По словам Шмыгаля, встречу с американским бизнесом в Вашингтоне сегодня начали с ситуации в Чернигове.

"Россия продолжает убивать украинцев, и мы нуждаемся в большей поддержке и помощи, чтобы остановить врага", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что для Украины критически важно сотрудничать с американским бизнесом и воплощать совместные проекты, в частности в ОПК.

Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами

"Уже есть успешный кейс в сфере энергетики с Westinghouse. Приоритетными для нас также являются агросектор, ІТ, критическое сырье и логистика", - добавил премьер.

Со своей стороны правительство Украины, по его словам, несмотря на войну, продолжает воплощать реформы и трансформировать страну, в частности, чтобы привлекать как можно больше инвесторов к проектам в Украине.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил американские компании за то, что продолжают работать и инвестировать в Украину.

"Это помогает нам быть устойчивыми и в дальнейшем бороться за свое государство", - резюмировал он.