Шмыгаль об энергетике: есть возможность давать свет на 5-6 часов в день

Детали

"Ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", – сказал Шмыгаль.

По его словам, ситуацию могут улучшить мощная противовоздушная оборона и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования.

"Что касается ПВО. За последний месяц есть существенный прогресс. В первую очередь благодаря поставкам современных западных систем. При лидерстве президента Владимира Зеленского мы постоянно ведем переговоры с нашими западными партнерами об увеличении этих поставок", – рассказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что в Европе почти нет стран, которые не помогали бы Украине с энергетическим оборудованием.

"Вчера мы уделили особое внимание этому вопросу в разговоре с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Например, только Литва передала нам 114 трансформаторов. Другие страны выделяют средства и оборудование, чтобы помочь Украине пережить зиму. Важную поддержку оказывает не только Европа, но и США, Канада и Япония", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования – чрезвычайно сложный технологический процесс, который и в мирное время мог продолжаться в течение многих месяцев.

Напомним

В Киеве обещали поочередно включать свет, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого потребителя составлял не более 5 часов.