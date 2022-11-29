Шмигаль про енергетику: є можливість давати світло на 5-6 годин в день

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"Ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", – сказав Шмигаль.

За його словами, ситуацію можуть покращити потужна протиповітряна оборона і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання.

"Стосовно ППО. За останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем. За лідерства президента Володимира Зеленського ми постійно ведемо перемовини з нашими західними партнерами про збільшення цих поставок", – розповів Шмигаль.

Також він повідомив, що в Європі майже немає країн, які б не допомагали Україні з енергетичним обладнанням.

"Вчора ми приділили особливу увагу цьому питанню в розмові з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Для прикладу, тільки Литва передала нам 114 трансформаторів. Інші країни виділяють кошти та обладнання, аби допомогти Україні пережити зиму. Важливу підтримку надає не лише Європа, але й США, Канада та Японія", – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання – надзвичайно складний технологічний процес, який і в мирний час міг тривати протягом багатьох місяців.

Нагадаємо

У Києві обіцяли почергово вмикати світло, щоб перерва в електропостачанні для кожного споживача становила не більше ніж 5 годин.