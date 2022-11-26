Не більше 5 годин: киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла

Деталі

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі у Києві продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.

Цитата

"... з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У ДТЕК також додали, "якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки рф з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин — прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали: чат-бот у Telegram або Viber та нашу сторінку Facebook".

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