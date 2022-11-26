Перевищили ліміти: на Дніпропетровщині вводять екстрені відключення світла

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"В області перевищені ліміти споживання електроенергії. Енергетики знову вводять екстрені відключення. Графіки знову не діють", - написав Резніченко і додав, що ситуація в енергетиці змінюється щохвилини.

"У будь-якому разі, максимально заощаджуємо. Це допоможе вивести енергосистему з кризи", - резюмував голова ОВА.

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23 листопада рф завдала удару по багатьох областях України. Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України.