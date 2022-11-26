Превысили лимиты: на Днепропетровщине вводят экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света – графики снова не действуют. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"В области превышены лимиты потребления электроэнергии. Энергетики снова вводят экстренные отключения. Графики снова не действуют", - написал Резниченко и добавил, что ситуация в энергетике меняется ежеминутно.
"В любом случае, максимально экономим. Это поможет вывести энергосистему из кризиса", - резюмировал глава ОВА.
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