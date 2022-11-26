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Превысили лимиты: на Днепропетровщине вводят экстренные отключения света

Превысили лимиты: на Днепропетровщине вводят экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 989916 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света – графики снова не действуют. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН

Цитата

"В области превышены лимиты потребления электроэнергии. Энергетики снова вводят экстренные отключения. Графики снова не действуют", - написал Резниченко и добавил, что ситуация в энергетике меняется ежеминутно.

"В любом случае, максимально экономим. Это поможет вывести энергосистему из кризиса", - резюмировал глава ОВА.

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Ранее

23 ноября рф нанесла удар по многим областям Украины. Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился в Кремль и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.

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