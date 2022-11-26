Не более 5 часов: киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света

Детали

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

Цитата

"... с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов. Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", – говорится в сообщении.

Добавим

В ДТЭК также добавили, "если в вашем доме в течение периода после атаки рф с 23 ноября и до сегодняшнего дня 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов — просьба сообщать ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы: чат-бот в Telegram или Viber и нашу страницу Facebook.

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Ранее

23 ноября рф нанесла удар по многим областям Украины. Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился в Кремль и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.