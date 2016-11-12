Дорожники выпустили на дороги снегоочистительную технику в трех районах Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На дороги государственного значения Радивиловского, Дубенского и Острожского районов дорожники вывели технику для очистки снега. Об этом сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Ровенской области Николай Козачок, передает УНН.
Так, по его словам, самая тяжелая ситуация в Радивиловском районе, где наблюдается метель.
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Снег также начал записать Ровно. На завтра Служба автомобильных дорог Ровенской области предупреждает о метели в южных районах и призывает водителей воздержаться от дальних поездок.
Как сообщал УНН, 13 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия, сильные снегопады, метели, гололедица.