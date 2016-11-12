Дорожники выпустили на дороги снегоочистительную технику в трех районах Ровенской области

Так, по его словам, самая тяжелая ситуация в Радивиловском районе, где наблюдается метель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Хмельницком зафиксировали значительное ухудшение погоды

Снег также начал записать Ровно. На завтра Служба автомобильных дорог Ровенской области предупреждает о метели в южных районах и призывает водителей воздержаться от дальних поездок.

Как сообщал УНН, 13 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия, сильные снегопады, метели, гололедица.