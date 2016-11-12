Шляховики випустили на дороги снігоочисну техніку у трьох районах Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На дороги державного значення Радивилівського, Дубенського та Острозького районів шляховики вивели техніку для очистки снігу. Про це повідомив заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області Микола Козачок, передає УНН.
Так, за його словами, найважча ситуація в Радивилівському районі, де спостерігається заметіль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Хмельницькому зафіксували значне погіршення погоди
Сніг також почав записати Рівне. На завтра Служба автомобільних доріг Рівненщини попереджає про хуртовини в південних районах і закликає водіїв утриматися від далеких поїздок.
Як повідомляв УНН, 13 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови, сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця.