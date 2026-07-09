Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000

Budds

Шлем гонщика Формулы-1 Айртона Сенны, в котором он одержал победу на Гран-при Венгрии 1992 года, продан за 670 000 долларов, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Один из шлемов Айртона Сенны, использованных в гонках Формулы-1, был продан за невероятные 500 000 фунтов стерлингов (670 000 долларов) на аукционе Budds, что подчеркивает неослабевающую популярность одной из величайших икон автоспорта. Шлем Shoei использовался им на трех Гран-при в 1992 году, включая победу Сенны на Гран-при Венгрии.

Honda

"Чтобы понять цену продажи", отмечается, что за него удалось выручить почти столько же, сколько стоил автомобиль безопасности Aston Martin Vantage 2018 года, который возглавлял гонку во время спорного Гран-при Абу-Даби 2021 года, и который сейчас выставлен на продажу на AutoTrader за 599 990 фунтов стерлингов (800 000 долл.), пишет издание.

Сенна использовал этот шлем во время Гран-при Великобритании, Германии и Венгрии 1992 года, защищая свой титул чемпиона мира Формулы-1 в составе McLaren.

Спустя три десятилетия он сохранился в удивительно первозданном состоянии, сохранив производственные и сертификационные этикетки, а также демонстрируя настоящие следы использования в гонках, включая сколы и царапины. К шлему прилагается официальный сертификат подлинности McLaren, а подробный фотоанализ подтвердил его использование в течение этих трех уикендов.

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Budds