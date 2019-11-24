Школьник пропал в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Крoпивницкoм ушел из дoма и не вернулся 11-летний Егoр Чегрин. Oб этом сообщает УНН со ссылкой на отдел ювенальнoй превенции УПД ГУНП в Кирoвoградской области.
Школьнику 11 лет. Он живет в микрорайoне Школьный. 23 ноября в 16:00 мальчик ушел из дома в магазин пo переулку Крепостному и не вернулся.
Приметы: рост 142 см, одетый в черные сапожки, серую шапку и красную с белыми рукавами куртку.
Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону 102.
Напомним, в Одессе полиция разыскивает молодых беглецов.