Школы закрыты, все службы спасают людей из снежного плена: Кипер о ситуации в Одесской области

По состоянию на утро 27 ноября погодные условия в Одесской области несколько улучшились, что позволило работать на заблокированных автодорогах. К борьбе с непогодой привлечены все службы, техника работает в круглосуточном режиме. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Погодные условия немного улучшились. Где-то после двух ночи снег остановился, что позволило увеличить количество рабочей техники на автодорогах, которые сегодня заблокированы. У нас сейчас закрыта дорога Одесса-Рени, Одесса-Кучурган, Одесса-Киев. Ситуация осложненная. На отдельных отрезках дороги снег более двух метров. Однако, техника работает - сообщил Кипер.

К автомобилям, застрявшим на трассе Одесса-Киев, техника подходит с обеих сторон, продолжил Кипер. По его словам, они на связи с людьми, которые нуждаются в помощи.

Также глава ОВА рассказал, что удалось освободить людей, которые находились в автобусах, застрявших в снежных заносах.

"Нашим службам удалось забрать таких людей из автобусов, им дали горячую еду и чай, перевезли их в ближайшие населенные пункты с возможностью разместиться, чтобы они согрелись и не ночевали в автобусах", - уточнил Кипер.

Глава ОВА добавил, что по состоянию на 6 утра без электроснабжения оставалось около 340 населенных пунктов в Одесской области.

"Сейчас ветер несколько стих, есть возможность работать всем службам. Поэтому за последние два часа мы вернули электроэнергию двадцати населенным пунктам", - добавил он.

Кипер отметил, что школы и садики сегодня работают дистанционно, а людей призывает без надобности не покидать дома.

Напомним

По данным ГСЧС, из снежного плена за последние сутки спасатели вытащили 519 транспортных средств, из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи. В одной из таких скорых находилась роженица. После спасения, около 9 часов вечера, в одной из больниц области она родила девочку, сообщил Кипер.