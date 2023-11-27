Школы закрыты, все службы спасают людей из снежного плена: Кипер о ситуации в Одесской области
Киев • УНН
Погодные условия в Одесской области несколько улучшились, что способствовало расчистке заблокированных дорог и освобождению застрявших автомобилей, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
По состоянию на утро 27 ноября погодные условия в Одесской области несколько улучшились, что позволило работать на заблокированных автодорогах. К борьбе с непогодой привлечены все службы, техника работает в круглосуточном режиме. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Погодные условия немного улучшились. Где-то после двух ночи снег остановился, что позволило увеличить количество рабочей техники на автодорогах, которые сегодня заблокированы. У нас сейчас закрыта дорога Одесса-Рени, Одесса-Кучурган, Одесса-Киев. Ситуация осложненная. На отдельных отрезках дороги снег более двух метров. Однако, техника работает
К автомобилям, застрявшим на трассе Одесса-Киев, техника подходит с обеих сторон, продолжил Кипер. По его словам, они на связи с людьми, которые нуждаются в помощи.
Также глава ОВА рассказал, что удалось освободить людей, которые находились в автобусах, застрявших в снежных заносах.
"Нашим службам удалось забрать таких людей из автобусов, им дали горячую еду и чай, перевезли их в ближайшие населенные пункты с возможностью разместиться, чтобы они согрелись и не ночевали в автобусах", - уточнил Кипер.
Глава ОВА добавил, что по состоянию на 6 утра без электроснабжения оставалось около 340 населенных пунктов в Одесской области.
"Сейчас ветер несколько стих, есть возможность работать всем службам. Поэтому за последние два часа мы вернули электроэнергию двадцати населенным пунктам", - добавил он.
Кипер отметил, что школы и садики сегодня работают дистанционно, а людей призывает без надобности не покидать дома.
Напомним
По данным ГСЧС, из снежного плена за последние сутки спасатели вытащили 519 транспортных средств, из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи. В одной из таких скорых находилась роженица. После спасения, около 9 часов вечера, в одной из больниц области она родила девочку, сообщил Кипер.
Школы закрыты, все службы спасают людей из снежного плена: Кипер о ситуации в Одесской области
Погодные условия в Одесской области несколько улучшились, что способствовало расчистке заблокированных дорог и освобождению застрявших автомобилей, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
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