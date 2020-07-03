Шкарлета назначили со своеобразным испытательным сроком - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сергея Шкарлета назначили и.о. министра образования и науки со своеобразным испытательным сроком, и он имеет возможность проявить себя в течение следующих месяцев. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“На господина Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество народных депутатов”, — сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что вчера Шкарлет на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций представлял свое видение первоочередных шагов как главы МОН на 2020 год.
“Это очень позитивный шаг, поскольку человек в первую же неделю работы на своем посту уже работает с комитетом. Теперь надо еще показать умение реализовывать то, что написано”, — отметил глава правительства.
По его мнению, общение Шкарлета с комитетом является возможностью для исполняющего обязанности министра “развеять мифы или спекуляции, которые есть вокруг его назначения”.
Шмыгаль также оценил программу Шкарлета достаточно положительно, и считает важным наличие в программе среди первоочередных шагов “большого блока, что касается науки и инноваций”. Много предложений также о принципах финансирования.
Напомним, Кабинет министров Украины 25 июня назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины вместо Любомиры Мандзий.