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Шкарлета призначили із своєрідним випробувальним терміном - Шмигаль

Шкарлета призначили із своєрідним випробувальним терміном - Шмигаль

Київ • УНН

 • 15014 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Сергія Шкарлета призначили в.о. міністра освіти та науки зі своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“На пана Сергія Шкарлета як на заступника міністра освіти і науки тимчасово покладено виконання обов’язків. Це важливий момент. Вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців, і це своєрідний випробувальний термін. З такою позицією погоджується і значна кількість народних депутатів”, — сказав Шмигаль.

Він нагадав, що вчора Шкарлет на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій представляв своє бачення першочергових кроків як очільника МОН на 2020 рік.

“Це дуже позитивний крок, оскільки людина в перший же тиждень роботи на своїй посаді вже працює з комітетом. Тепер треба ще показати вміння реалізовувати те, що написано”, — зауважив глава уряду.

На його думку, спілкування Шкарлета з комітетом є можливістю для виконувача обов’язків міністра “розвіяти міфи чи спекуляції, що є навколо його призначення”.

Шмигаль також оцінив програму Шкарлета достатньо позитивно, і вважає важливим наявність у програмі серед першочергових кроків “великого блоку, що стосується науки та інновацій”. Багато пропозицій також щодо принципів фінансування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 25 червня призначив Сергія Шкарлета виконуючим обов’язки міністра освіти і науки України замість Любомири Мандзій.

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