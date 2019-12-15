Шифровальну машину "Энигма" продали на аукционе более чем за 100 тыс. долларов

"В субботу 14 декабря 28,5-фунтовый шифровальный аппарат достался интернет-покупателю. При этом машина, в которой не работает одна из лампочек, идет в комплекте с инструкцией и выгравированным символом Третьего Рейха. Данный аппарат может закодировать букву в любую из более чем 17 тысяч комбинаций", - пишет издание.

Отметим, в конце Второй мировой войны Гитлер приказал уничтожить все шифровальные машины, чтобы никто не смог разгадать сообщения, которые передавались нацистами с их помощью.

Напомним, несмотря на протесты в Германии и за ее пределами в Мюнхене состоялся аукцион по продаже вещей нацистских времен, который собрал сотни тысяч евро, в том числе и благодаря продаже цилиндра Адольфа Гитлера.