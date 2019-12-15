Шифровальну машину "Енігма" продали на аукціону більш ніж за 100 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Раритетну машину "Енігма", яку нацисти використовували для створення шифрів, продали на аукціоні більш ніж за 100 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Jewish news.
"В суботу 14 грудня 28,5-фунтовий шифрувальний апарат дістався інтернет-покупцеві. При цьому машина, в якій не працює одна з лампочок, йде в комплекті з інструкцією і вигравіруваним емблемою Третього Рейху. Даний апарат може закодувати букву в будь-яку з більш ніж 17 тисяч комбінацій", - пише видання.
Зазначимо, в кінці Другої світової війни Гітлер наказав знищити всі шифрувальні машини, щоб ніхто не зміг розгадати повідомлення, які передавалися нацистами з їх допомогою.
Нагадаємо, попри протести в Німеччині та за її межами у Мюнхені відбувся аукціон з продажу речей нацистських часів, який зібрав сотні тисяч євро, зокрема і завдяки продажу циліндра Адольфа Гітлера.