В селе Котлярка на Житомирщине после принятия закона о декоммунизации решили не сносить памятник Ленину. Вместо этого его превратили в памятник Шевченко, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По данным СМИ, местный художник Владимир Герасимчук изменил подбородок, заменил кепку на "Кобзарь", а пиджак превратил в пальто.

Детали

До 2017 года это был памятник Ленину. В 2017 году по инициативе сельского совета села Котлярка местный художник Владимир Герасимчук превратил его в памятник Тарасу Шевченко. Инициатором преобразования стала заведующая домом культуры села Котлярка Татьяна Петрук.

"Когда я увидела, что его вот-вот повалят, что-то заболело в душе. И сразу подумала: "А почему бы его не переделать?". Я обратилась к громаде, подошла к Владимиру Григорьевичу Герасимчуку и говорю: "Володя, ты его переделаешь или нет? Переделай, пожалуйста, с Ленина на Шевченко", - сказала заведующая домом культуры.

Татьяна Петрук рассказала, что если бы памятник Ленину снесли, денег на установку нового памятника не хватило бы. Именно поэтому громада решила дать новую жизнь старому памятнику. Скульптура была покрыта медью, которую художник Владимир Герасимчук снял, продал, а на вырученные деньги закупил материалы для работ. По его словам, сложнее всего было обрабатывать прочный бетон. Работа над памятником длилась около двух недель.

"Хотелось сделать его так, как я представлял. Воротник я долеплял, "Кобзарик" вместо кепки. Обивал и болгаркой пилил. Шарф я ему долепил, чтобы немного его изменить. Из пиджака я делал пальто. Не удалось изменить памятнику ноги. Тарас Шевченко носил модные туфли с заостренными носами. Однако, заострить округлые сапоги Ленина не удалось. Я пробовал, но их невозможно было срезать болгаркой", - рассказал Владимир Герасимчук.

Местные жители села Котлярка рассказали корреспондентам Общественного о своем отношении к скульптуре.

"Не было разрушения. Был труд художника, творческий замысел. Кто не знает предыдущего памятника Ленину, то вообще соглашается, что это Шевченко, а кто знает, у того есть воспоминания, сомнения", - сказал житель села Котлярка Виктор.

По словам заместителя председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищака, формально памятник Ленину убрали из публичного пространства.

"Как по мне, это не очень хорошо для чествования личности Тараса Шевченко. Очевидно, что громада в пределах своих полномочий может решать, но вопросы художественного выражения и эстетических ценностей также должны учитываться. С этой точки зрения, это далеко не лучший и не оптимальный способ как декоммунизации, так и чествования памяти Тараса Шевченко", - сказал Владимир Тилищак.