Шевченко отметил положительные изменения в сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча с Чехией (1:0) в Лиге наций признался, что победы команде не даются легко, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Украины.
“Игру оцениваю очень положительно, но в некоторых моментах были сделаны ошибки, особенно в первом тайме. Но в целом команда контролировала ход игры. Хотелось, чтобы в завершении атак мы добавили, ведь, имея такие шансы при счете 1:0, не надо доводить игру до нервного окончания. Мы имели достаточно моментов, чтобы забить второй, тогда было бы значительно легче. Ведь можно пропустить после штрафного, углового”, — считает наставник.
Также тренер отметил непревзойденную игру украинцев над чехами в таком компоненте, как скорость.
“Если вспомнить первый матч с чехами, и сегодняшний, они были тяжелыми. Победы не даются нам легко. Соперник выглядел хорошо, но мы превзошли его в скорости и победили заслуженно. В первой игре забили чехам решающий мяч на последних минутах”, — отметил коуч.
Об уровне соперников и изменения к лучшему: “группа не является простой для нас. Мы создаем команду, движемся вперед. Для нашего сегодняшнего уровня это — хорошие соперники. Я благодарен игрокам. То направление, которое мы выбрали, соблюдается. Меняется в лучшую сторону качество игры. Есть и результат. Но мы пока только на половине пути”.
Добавим, что в заключительном туре Дивизиона В дебютного сезона Лиги наций Украина в гостях сразится со Словакией.