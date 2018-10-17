Шевченко отметил положительные изменения в сборной Украины

“Игру оцениваю очень положительно, но в некоторых моментах были сделаны ошибки, особенно в первом тайме. Но в целом команда контролировала ход игры. Хотелось, чтобы в завершении атак мы добавили, ведь, имея такие шансы при счете 1:0, не надо доводить игру до нервного окончания. Мы имели достаточно моментов, чтобы забить второй, тогда было бы значительно легче. Ведь можно пропустить после штрафного, углового”, — считает наставник.

Также тренер отметил непревзойденную игру украинцев над чехами в таком компоненте, как скорость.

“Если вспомнить первый матч с чехами, и сегодняшний, они были тяжелыми. Победы не даются нам легко. Соперник выглядел хорошо, но мы превзошли его в скорости и победили заслуженно. В первой игре забили чехам решающий мяч на последних минутах”, — отметил коуч.

Об уровне соперников и изменения к лучшему: “группа не является простой для нас. Мы создаем команду, движемся вперед. Для нашего сегодняшнего уровня это — хорошие соперники. Я благодарен игрокам. То направление, которое мы выбрали, соблюдается. Меняется в лучшую сторону качество игры. Есть и результат. Но мы пока только на половине пути”.

Добавим, что в заключительном туре Дивизиона В дебютного сезона Лиги наций Украина в гостях сразится со Словакией.