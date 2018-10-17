Шевченко відзначив позитивні зміни в збірній України

“Гру оцінюю дуже позитивно, але в деяких моментах були зроблені помилки, особливо в першому таймі. Але в цілому команда контролювала хід гри. Хотілося, щоб у завершенні атак ми додали, адже, маючи такі шанси за рахунку 1:0, не треба доводити гру до нервового завершення. Ми мали достатньо моментів, щоб забити вдруге, тоді було би значно легше. Адже можна пропустити після штрафного, кутового”, — вважає наставник.

Також тренер відзначив неперевершену гру українців над чехами в такому компоненті, як швидкість.

“Якщо згадати перший матч із чехами, та й сьогоднішній, вони були важкими. Перемоги не даються нам легко. Суперник виглядав добре, але ми перевершили його в швидкості та перемогли заслужено. У першій грі забили чехам вирішальний м’яч на останніх хвилинах”, — зауважив коуч.

Про рівень суперників та зміни на краще: “група не є простою для нас. Ми створюємо команду, рухаємося вперед. Для нашого сьогоднішнього рівня це — гарні суперники. Я вдячний гравцям. Той напрямок, який ми вибрали, дотримується. Змінюється у кращий бік якість гри. Є й результат. Але ми поки що лише на половині шляху”.

Додамо, що в заключному турі Дивізіону В дебютного сезону Ліги націй Україна в гостях позмагається зі Словаччиною.