Шевченко довызвал трех футболистов в сборную

Впервые вызовы в главную команду страны получили защитники Александр Сваток с луганской "Зари", Артем Шабанов из донецкого "Олимпика" и полузащитник львовских "Карпат" Сергей Мякушко.

Все трое уже выступали за "сине-желтых" на юношеском и молодежном уровнях.

23-летний А.Сваток провел за сборные Украины разных возрастов 45 игр, забив 3 мяча за "молодежную"; 24-летний С.Мякушко защищал цвета юношеской (U-19) и молодежной сборных (22 игры общем, 1 гол за U-21); 25-летний А.Шабанов имеет опыт выступления за юношеские сборные U-18 и U-19 (суммарно - 9 матчей).

Стоит отметить, что приглашенных в национальную команду - 23. Повреждение не позволит принять участие в сборе ранее вызванном защитнику Ярославу Ракицкому.

Напомним, что ранее дебютные вызовы в сборную Украины получили Александр Андриевский с "Зари" и форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.