Шевченко довызвал трех футболистов в сборную

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57048 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124544 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105918 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108539 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100251 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105170 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145546 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Шевченко довызвал трех футболистов в сборную

Шевченко довызвал трех футболистов в сборную

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил довызвать в состав национальной команды по футболу, которая с 6 ноября готовиться к товарищескому матчу со Словакией, еще троих игроков. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

Впервые вызовы в главную команду страны получили защитники Александр Сваток с луганской "Зари", Артем Шабанов из донецкого "Олимпика" и полузащитник львовских "Карпат" Сергей Мякушко.

Все трое уже выступали за "сине-желтых" на юношеском и молодежном уровнях.

23-летний А.Сваток провел за сборные Украины разных возрастов 45 игр, забив 3 мяча за "молодежную"; 24-летний С.Мякушко защищал цвета юношеской (U-19) и молодежной сборных (22 игры общем, 1 гол за U-21); 25-летний А.Шабанов имеет опыт выступления за юношеские сборные U-18 и U-19 (суммарно - 9 матчей).

Стоит отметить, что приглашенных в национальную команду - 23. Повреждение не позволит принять участие в сборе ранее вызванном защитнику Ярославу Ракицкому.

Напомним, что ранее дебютные вызовы в сборную Украины получили Александр Андриевский с "Зари" и форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.

 

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