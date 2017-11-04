Шевченко довикликав трьох футболістів у збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив довикликати до складу національної команди з футболу, що з 6 листопада готуватиметься до товариського матчу зі Словаччиною, ще трьох гравців. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Вперше виклики до головної команди країни отримали захисники Олександр Сваток із луганської "Зорі", Артем Шабанов з донецького "Олімпіка" та півзахисник львівських "Карпат" Сергій Мякушко.
Усі троє вже виступали за "синьо-жовтих" на юнацькому та молодіжному рівнях.
23-річний О.Сваток провів за збірні України різних вікових груп 45 ігор, забивши 3 м’ячі за "молодіжну"; 24-річний С.Мякушко захищав кольори юнацької (U-19) та молодіжної збірних (22 гри загалом, 1 гол за U-21); 25-річний А.Шабанов має досвід виступу за юнацькі збірні U-18 та U-19 (сумарно – 9 матчів).
Варто відзначити, що запрошених до табору національної команди – 23. Ушкодження не дозволить взяти участь у зборі раніше викликаному оборонцю Ярославу Ракицькому.
Нагадаємо, що раніше дебютні виклики до збірної України отримали Олександр Андрієвський із "Зорі" та форвард "Ворскли" Юрій Коломоєць.