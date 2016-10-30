Шесть человек пострадали в результате ДТП во Львовской области

В субботу 29 октября в 12:24 в Стрыйском районе вблизи г.Стрый на автодороге "Стрый - Лесовичи" произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых шестилетний ребенок. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ.