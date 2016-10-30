Шесть человек пострадали в результате ДТП во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вблизи Стрый во Львовской области в результате ДТП пострадали шесть человек, из них один ребенок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
В субботу 29 октября в 12:24 в Стрыйском районе вблизи г.Стрый на автодороге "Стрый - Лесовичи" произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых шестилетний ребенок. Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ.