Шестеро осіб постраждали внаслідок ДТП на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Поблизу м.Стрий на Львівщині внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, з них одна дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.
У суботу 29 жовтня о 12:24 у Стрийському районі поблизу м .Стрий на автодорозі “Стрий - Лісовичі” сталося зіткнення двох легкових автомобілів.
Внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких шестирічна дитина. Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізовано до Стрийської ЦРЛ.