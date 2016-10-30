Шестеро осіб постраждали внаслідок ДТП на Львівщині

У суботу 29 жовтня о 12:24 у Стрийському районі поблизу м .Стрий на автодорозі “Стрий - Лісовичі” сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

Внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких шестирічна дитина. Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізовано до Стрийської ЦРЛ.