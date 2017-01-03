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"Шерлок" по просмотрам обогнал новогоднее обращение королевы Великобритании

"Шерлок" по просмотрам обогнал новогоднее обращение королевы Великобритании

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Более 8 млн человек просмотрели новую серию сериала "Шерлок", в то время как новогоднее обращение королевы посмотрели только 7,7 миллиона человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Телевизионные рейтинги свидетельствуют, что новый эпизод сериала "Шерлок" на канале BBCOne посмотрели в воскресенье более 8 млн человек. Большую аудиторию в праздничный период смогла собрать лишь трансляция новогодних фейерверков, которую увидели 11,6 миллиона зрителей.

Отмечается, что на Рождество больше всего людей смотрели обращение королевы Елизаветы (7,7 млн).

Как сообщал УНН, первая серия нового сезона сериала "Шерлок" вышла 1 января 2017 г.

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