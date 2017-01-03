"Шерлок" за переглядами обігнав новорічне звернення королеви Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Більше 8 мільйонів осіб переглянули нову серію серіалу “Шерлок”, у той час як новорічне звернення королеви подивилися лише 7,7 мільйона людей, передає УНН з посиланням на ВВС.
Телевізійні рейтинги свідчать, що новий епізод серіалу “Шерлок” на каналі BBCOne подивилися у неділю понад 8 мільйонів людей. Більшу аудиторію у святковий період змогла зібрати лише трансляція новорічних феєрверків, яку побачили 11,6 мільйона глядачів.
Наголошується, що на Різдво найбільше людей дивилися звернення королеви Єлизавети (7,7 млн).
Як повідомляв УНН, перша серія нового сезону серіалу “Шерлок” вийшла 1 січня 2017 року.