Шампанское "Коктебель" ко Дню влюбленных открывает романтический сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Когда день влюбленных плавно переходит в праздник прекрасной половины - Люкс ФМ и Шампанское Коктебель открывают романтический сезон, передает УНН.
Присоединяйся и наслаждайся яркими эмоциями, искренними чувствами и невероятными подарками - вместе с любимыми!
Открывай праздник каждый день в 17:40 на Радио Люкс! Звони в прямой эфир по телефону 044 201 11 00, отвечай на вопросы ведущих о романтических традициях мира и выигрывай замечательные подарки от партнера проекта - Шампанского Коктебель!
В финале проекта будет разыгран романтический ужин для двоих в одном из лучших ресторанов вашего города!