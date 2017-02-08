Шампанське "Коктебель" до Дня закоханих відкриває романтичний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Коли день закоханих плавно переходить у свято прекрасної половини – Люкс ФМ та Шампанське Коктебель відкривають романтичний сезон, передає УНН.
Приєднуйся та насолоджуйся яскравими емоціями, щирими почуттями і неймовірними подарунками — разом з коханими!
Відкривай свято щодня о 17:40 на Радіо Люкс! Телефонуй в прямий ефір за номером 044 201 11 00, відповідай на запитання ведучих про романтичні традиції світу та вигравай чудові подарунки від партнера проекту — Шампанського Коктебель!
У фіналі проекту буде розіграно романтичну вечерю для двох в одному з найкращих ресторанів Вашого міста!