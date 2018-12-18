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"Шальке" Коноплянки сыграет с "Манчестер Сити" Зинченко в 1/8 финала Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 7432 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

"Шальке" Коноплянки сыграет с "Манчестер Сити" Зинченко в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в составе немецкого “Шальке” поборется за путевку в четвертьфинал соревнований с английским “Манчестер Сити” другого Украинский Александра Зинченко.

Вашему вниманию остальные пары 1/8 финала:
“Манчестер Юнайтед” — “ПСЖ”
“Атлетико” Мадрид — “Ювентус”
“Тоттенхэм” — “Боруссия” Дортмунд
“Лион” — “Барселона”
“Рома” — “Порто”
“Аякс” — “Реал”
“Ливерпуль” — “Бавария”.

Заметим, что победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а в ответ (5/6 и 12/13 марта) — дома.

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