"Шальке" Коноплянки сыграет с "Манчестер Сити" Зинченко в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в составе немецкого “Шальке” поборется за путевку в четвертьфинал соревнований с английским “Манчестер Сити” другого Украинский Александра Зинченко.

Вашему вниманию остальные пары 1/8 финала:

“Манчестер Юнайтед” — “ПСЖ”

“Атлетико” Мадрид — “Ювентус”

“Тоттенхэм” — “Боруссия” Дортмунд

“Лион” — “Барселона”

“Рома” — “Порто”

“Аякс” — “Реал”

“Ливерпуль” — “Бавария”.

Заметим, что победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а в ответ (5/6 и 12/13 марта) — дома.