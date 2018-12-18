"Шальке" Коноплянки зіграє з "Манчестер Сіті" Зінченка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У швейцарському Ньоні пройшла процедура жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
Футболіст збірної України Євген Коноплянка у складі німецького “Шальке” змагатиметься за путівку до чвертьфіналу змагань із англійським “Манчестер Сіті” іншого українця Олександра Зінченка.
До вашої уваги інші пари 1/8 фіналу:
“Манчестер Юнайтед” — “ПСЖ”
“Атлетіко” Мадрид — “Ювентус”
“Тотенхем” — “Борусія” Дортмунд
“Ліон” — “Барселона”
“Рома” — “Порто”
“Аякс” — “Реал”
“Ліверпуль” — “Баварія”.
Зауважимо, що переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу (12/13 і 19/20 лютого) в гостях, а у відповідь (5/6 і 12/13 березня) — вдома.