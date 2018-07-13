"Шахтер" свел вничью заключительную контрольную игру сборов с турецким "Бешикташем"

Поединок с турецким грандом подопечные Паулу Фонсеки начали активно и уже на третьей минуте могли открыть счет: Ярослав Ракицкий отличным переводом нашел слева Исмаили, бразилец удобно прострелил в штрафную, но Виктор Коваленко в касание пробил рядом со штангой. “Бешикташ” решил обезопасить себя от подобных угроз контролем мяча, а ближе к середине тайма моменты уже стали появляться у ворот Андрея Пятова. Сначала голкипер “Шахтера” показал отличную реакцию, отбив выстрел Адриано, а затем Вагнер Лав и толгау Арслан с выгодных позиций послали мяч мимо цели.

Вторая половина получилась куда интереснее в плане командных скоростей, однако по-настоящему опасных эпизодов снова было не так много. Удары Коваленко (головой) и Фернандо (с линии штрафной) взяли на себя турецкие защитники, Пятов справился с попыткой Генюла, а в ответ Майкон оригинально пробил со штрафного, пустив мяч под стенкой, но Зенгин был к этому готов. В конце матча на поле появился Болбат, и инициативой полностью завладели “горняки”, а мяч даже побывал в сетке ворот соперника после удара Тотовицкого, однако за мгновение до этого арбитр зафиксировал офсайд — 0:0.

Состав “Шахтера”: Пятов, Данченко (Бутко, 82), Кривцов, Ракицкий, Исмаили (Матвиенко, 65), Степаненко (к), Майкон, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 82), Фернандо (Болбат, 77), Мораес ( Тотовицкий, 82)

Стоит отметить, что всего “оранжево-черные” провели пять спаррингов этим летом, получив в них три победы при двух ничьих (общая разница мячей — 10:3).

Кроме того добавим, команда Фонсеки возвращается в Украину и 21 июля в Одессе откроет новый футбольный сезон матчем за Суперкубок Украины с “Динамо”.