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"Шахтар" звів внічию заключну контрольну гру зборів із турецьким "Бешикташем"

"Шахтар" звів внічию заключну контрольну гру зборів із турецьким "Бешикташем"

Київ • УНН

 • 7231 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Донецький “Шахтар” провів заключний контрольний поєдинок літніх зборів спарингом із турецьким грандом “Бешикташем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.

Поєдинок з турецьким грандом підопічні Паулу Фонсеки почали активно і вже на третій хвилині могли відкрити рахунок: Ярослав Ракицький відмінним переводом знайшов зліва Ісмаїлі, бразилець зручно прострілив у штрафну, але Віктор Коваленко в дотик пробив поруч зі штангою. “Бешикташ” вирішив убезпечити себе від подібних загроз контролем м’яча, а ближче до середини тайму моменти вже стали з’являтися біля воріт Андрія Пятова. Спершу голкіпер “Шахтаря” показав відмінну реакцію, відбивши постріл Адріано, а потім Вагнер Лав і Толгай Арслан з вигідних позицій послали м’яч повз ціль.

Друга половина вийшла куди цікавішою в плані командних швидкостей, проте по-справжньому небезпечних епізодів знову було не так багато. Удари Коваленка (головою) і Фернандо (з лінії штрафної) взяли на себе турецькі захисники, Пятов впорався зі спробою Генюла, а у відповідь Майкон оригінально пробив зі штрафного, пустивши м’яч під стінкою, але Зенгін був до цього готовий. В кінці матчу на полі з’явився Болбат, і ініціативою повністю заволоділи “гірники”, а м’яч навіть побував у сітці воріт суперника після удару Тотовицького, однак за мить до цього арбітр зафіксував офсайд — 0:0.

Склад “Шахтаря”: Пятов, Данченко (Бутко, 82), Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі (Матвієнко, 65), Степаненко (к), Майкон, Марлос, Коваленко (Дентіньо, 82), Фернандо (Болбат, 77), Мораес (Тотовицький , 82)

Варто відзначити, що всього “оранжево-чорні” провели п’ять спарингів цього літа, здобувши в них три перемоги при двох нічиїх (загальна різниця м’ячів — 10:3).

Крім того додамо, команда Фонсеки повертається в Україну і 21 липня в Одесі відкриє новий футбольний сезон матчем за Суперкубок України з “Динамо”.

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