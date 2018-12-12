"Шахтер" U-19 потерял победу в заключительной игре Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В поединке шестого тура Юношеской лиги УЕФА “Шахтер” U-19 принимал сверстников из французского “Лиона”, передает корреспондент УНН.
На заснеженном киевском стадионе “им. Банникова” первый мяч в сетку ворот попал в конце первого часа игры. Бондарь решился на передачу со своей половины. Мяч попал к Алексею Кащуку, который отправил мяч за шиворот стражу ворот французов.
Удержать победный счет “горнякам” не удалось, ведь на 4 компенсированной минуте английский легионер “ткачей” Гриффитс сделал цифры на табло бесхозными 1:1.
Заметим, что “Шахтер” закончил выступления в Юношеской лиге УЕФА с 3 очками и на последней строчке квартета. “Лион” с 11 баллами пробился в плей-офф соревнований.