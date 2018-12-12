"Шахтар" U-19 втратив перемогу в заключній грі Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У поєдинку шостого туру Юнацької ліги УЄФА “Шахтар” U-19 приймав однолітків з французького “Ліону”, передає кореспондент УНН.
На засніженому київському стадіоні “ім. Баннікова” перший м’яч у сітку воріт потрапив наприкінці першої години гри. Бондар наважився на передачу зі своєї половини. М’яч потрапив до Олексія Кащука, який відправив шкіряну кулю за комірець стражу воріт французів.
Втримати переможний рахунок “гірникам” не вдалося, адже на 4 компенсованій хвилині англійський легіонер “ткачів” Гріффітс зробив цифри на табло нічийними 1:1.
Зауважимо, що “Шахтар” закінчив виступи у Юнацькій лізі УЄФА з 3 очками і на останній сходинці квартету. “Ліон” з 11 балами пробився до плей-оф змагань.