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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105126 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 120595 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 124496 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 182322 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 137489 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130197 просмотра

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“Шахтер” разгромил “Черноморец” и возглавил чемпионат Украины

“Шахтер” разгромил “Черноморец” и возглавил чемпионат Украины

Киев  •  УНН

 • 16406 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу “Шахтер” на выезде встречался с “Черноморцем”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Что известно

Изъятие Билошевського на 13 минуте поставили одесситов в затруднительное положение из которого они не выбрались — 0: 3. Голы забивали Судаков, Патрик и Соломон.

Цитата

“Думаю, у всех тренеров перед матчем есть два плана. Далее зависит от результата. Но в голове всегда есть идея, изменения вносить. Знали, что сегодня нас ждет сложный матч. Когда арбитры удалили игрока „Черноморца“, безусловно, для них все стало труднее, а для нас, наоборот, легче. Хотя в первом тайме мы имели несколько сложных ситуаций, даже при том, что соперник был вдесятером. Думаю, на то есть определенные причины. Сегодня был экспериментальный стартовый состав, которым мы еще не играли, некоторые футболисты проводили вместе первый матч ”, - сказал наставник победителей Где Дзерби.

Дополнение

25 августа в Харькове на “горняков” ждет ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов с “Монако”. Встреча на ОСК “Металлист” начнется в 22:00.

Украинские Национальные Новости

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