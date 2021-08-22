“Шахтар” розгромив “Чорноморець” та очолив чемпіонат України

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139725 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182813 перегляди

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У матчі 5-го туру Української Прем’єр-ліги з футболу “Шахтар” на виїзді зустрічався із “Чорноморцем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “гірників”.

Що відомо

Вилучення Білошевського на 13 хвилині поставили одеситів у скрутне становище з якого вони не вибралися — 0:3. Голи забивали Судаков, Патрік і Соломон.

Цитата

“Думаю, у всіх тренерів перед матчем є два плани. Далі залежить від результату. Але в голові завжди є ідея, які зміни вносити. Знали, що сьогодні на нас чекає складний матч. Коли арбітри вилучили гравця „Чорноморця“, безумовно, для них усе стало важче, а для нас, навпаки, легше. Хоча в першому таймі ми мали кілька складних ситуацій, навіть притому що суперник був удесятьох. Гадаю, на те є певні причини. Сьогодні був експериментальний стартовий склад, яким ми ще не грали, деякі футболісти проводили разом перший матч”, — сказав наставник переможців Де Дзербі.

Доповнення

25 серпня в Харкові на “гірників” очікує другий поєдинок плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з “Монако”. Зустріч на ОСК “Металіст” розпочнеться о 22:00.

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