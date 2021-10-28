"Шахтер" победил в стартовой игре Кубка Украины по футболу

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Первый тайм прошел без голов. Сразу же после перерыва гости повысили темп, и остроты у ворот “Черноморца” стало значительно больше. Соломон чуть не попал в девятку, а затем еще одним выстрелом издали заставил поработать Варакуту.

Забить удалось на 64-й минуте: после подачи углового голкипер хозяев ошибся на выходе, Тете вернул мяч в штрафную, а Фернандо ударом метров с 12 поразил цель — 0:1. Одесситы попытались вернуться к игре, однако вскоре пропустили снова: на 72-й минуте комбинацию, которую пас на левый фланг начал Тете, а прострелом вдоль линии вратарской продолжил Исмаили, завершил ударом в касание Маркос Антонио — 0:2.

Окончательный счет оформили немного ранее вышедшие на замену футболисты: Мудрик обыграл Беловара и отличным пасом нашел в штрафной Дентиньо, а бразилец обыграл защитника и вратаря и с нескольких метров переправил мяч в сетку. Увеличить разрыв мог и сам Михаил Мудрик, однако его удар парировал Варакута - 3:0.

Дополнение

Уже 30 октября горняки в рамках чемпионата Украины на НСК Олимпийский будут принимать черниговскую Десну.