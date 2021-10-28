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“Шахтар” переміг у стартовій грі Кубку України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу “Шахтар” на виїзді зустрічався з “Чорноморцем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “помаранчево-чорних”.

“Шахтар” переміг у стартовій грі Кубку України з футболу

Деталі

Перший тайм пройшов без голів. Натомість одразу після перерви гості підвищили темп, і гостроти біля воріт “Чорноморця” стало значно більше. Соломон ледь не влучив у дев’ятку, а потім ще одним пострілом здалеку змусив попрацювати Варакуту.

Забити вдалося на 64-й хвилині: після подачі кутового голкіпер господарів помилився на виході, Тете повернув м’яч до штрафного, а Фернандо ударом метрів із 12 вразив ціль — 0:1. Одесити спробували повернутися до гри, однак невдовзі пропустили знов: на 72-й хвилині комбінацію, яку пасом на лівий фланг розпочав Тете, а прострілом уздовж лінії воротарського продовжив Ісмаїлі, завершив ударом у дотик Маркос Антоніо — 0:2.

Остаточний рахунок оформили футболісти, які трохи раніше вийшли на заміну: Мудрик обіграв Біловара та відмінним пасом знайшов у штрафному Дентіньо, а бразилець переграв захисника й воротаря і з кількох метрів переправив м’яч до сітки. Збільшити розрив міг і сам Михайло Мудрик, проте його удар парирував Варакута — 3:0.

Доповнення

Вже 30 жовтня “гірники” в межах чемпіонату України на НСК “Олімпійський” прийматимуть чернігівську “Десну”.

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