"Шахтер" объявил про подписание игрока молодежной сборной Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. ФК "Шахтер" подписал пятилетний контракт с полузащитником из Бразилии Маркосом Антонио, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил новичку игровую футболку с номером 88.
18-летний Маркос Антонио является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". В сезоне-2018/19 играл за португальский "Эшторил". Этой зимой в составе сборной Бразилии U20 выступал на чемпионате Южной Америки в Чили (9 матчей, 2 голевые пасы).
"Очень рад возможности. Надеюсь оправдать все ожидания "Шахтера", как можно быстрее адаптироваться и помочь партнерам, ведь наша главная цель - побеждать. Наверное, лучшая моя характеристика - точный пас. Это пригодится команде, я смогу ей помочь. Также люблю быстро входить в штрафную соперника, бить по воротам и забивать голы", - подчеркнул новичок.
Напомним, что Маркос Антонио был включен в символическую сборную чемпионата Южной Америки U-20.