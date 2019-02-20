"Шахтер" объявил про подписание игрока молодежной сборной Бразилии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51239 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68170 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127099 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128045 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128498 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124477 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158828 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Шахтер" объявил про подписание игрока молодежной сборной Бразилии

"Шахтер" объявил про подписание игрока молодежной сборной Бразилии

Киев  •  УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. ФК "Шахтер" подписал пятилетний контракт с полузащитником из Бразилии Маркосом Антонио, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил новичку игровую футболку с номером 88.

18-летний Маркос Антонио является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе". В сезоне-2018/19 играл за португальский "Эшторил". Этой зимой в составе сборной Бразилии U20 выступал на чемпионате Южной Америки в Чили (9 матчей, 2 голевые пасы).

"Очень рад возможности. Надеюсь оправдать все ожидания "Шахтера", как можно быстрее адаптироваться и помочь партнерам, ведь наша главная цель - побеждать. Наверное, лучшая моя характеристика - точный пас. Это пригодится команде, я смогу ей помочь. Также люблю быстро входить в штрафную соперника, бить по воротам и забивать голы", - подчеркнул новичок.

Напомним, что Маркос Антонио был включен в символическую сборную чемпионата Южной Америки U-20.

Украинские Национальные Новости

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