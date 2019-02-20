"Шахтар" оголосив про підписання гравця молодіжної збірної Бразилії

Генеральний директор клубу Сергій Палкін вручив новачку ігрову футболку з номером 88.

18-річний Маркос Антоніо є вихованцем "Атлетіко Паранаенсе". У сезоні-2018/19 грав за португальський "Ешторіл". Цієї зими в складі збірної Бразилії U20 виступав на чемпіонаті Південної Америки в Чилі (9 матчів, 2 гольові паси).

"Дуже радий можливості. Сподіваюся виправдати всі сподівання "Шахтаря", як можна швидше адаптуватися і допомогти партнерам, адже наша головна мета - перемагати. Напевно, найкраща моя характеристика - точний пас. Це стане в нагоді команді, я зможу їй допомогти. Також люблю швидко входити в штрафну суперника, бити по воротах і забивати голи", - наголосив новачок.

Нагадаємо, що Маркос Антоніо був включений до символічної збірної чемпіонату Південної Америки U-20.