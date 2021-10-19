"Шахтер" обыграл "Реал" в матче Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Юношеская команда “Шахтера” среди игроков до 19 лет дома одержала волевую победу над сверстниками из “Реала”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.
Что известно
У победителей голы забивали Глущенко, Сигеев и Глуько, а у испанского коллектива Петер и Марвел — 3: 2.
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“В первом тайме хорошо себя проявили. Пропущенный гол нас не надломил, и мы смогли отыграться. Во время второй голевой атаки Антон Глущенко удобно отдавал, мне оставалось только забить. После перерыва мы несколько раз неплохо выходили в контратаки, а в конце дотерпели и выиграли ”, - сообщил полузащитник Кирилл Сигеев.
Дополнение
“Шахтер” победил “Реал” и одержал вторую победу на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА, и занимает вторую строчку квартета с 6-ю баллами.