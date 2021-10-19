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“Шахтар” обіграв “Реал” в матчі Юнацької Ліги УЄФА

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Юнацька команда “Шахтаря” серед гравців віком до 19 років вдома здобула вольову перемогу над однолітками з “Реалу”, передає УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.

Що відомо

У переможців голи забивали Глущенко, Сігеєв і Глуько, а в іспанського колективу Петер та Марвел — 3:2.

Цитата

“У першому таймі добре себе виявили. Пропущений гол нас не надломив, і ми змогли відігратися. Під час другої гольової атаки Антон Глущенко зручно віддавав, мені лишалося тільки забити. Після перерви ми кілька разів непогано виходили в контратаки, а наприкінці дотерпіли й виграли”, — повідомив півзахисник Кирило Сігеєв.

Доповнення

“Шахтар” переміг “Реал” і здобув другу перемогу на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА, та займає другий рядок квартету із 6-ма балами.

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