“Шахтар” обіграв “Реал” в матчі Юнацької Ліги УЄФА

Що відомо

У переможців голи забивали Глущенко, Сігеєв і Глуько, а в іспанського колективу Петер та Марвел — 3:2.

Цитата

“У першому таймі добре себе виявили. Пропущений гол нас не надломив, і ми змогли відігратися. Під час другої гольової атаки Антон Глущенко зручно віддавав, мені лишалося тільки забити. Після перерви ми кілька разів непогано виходили в контратаки, а наприкінці дотерпіли й виграли”, — повідомив півзахисник Кирило Сігеєв.

Доповнення

“Шахтар” переміг “Реал” і здобув другу перемогу на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА, та займає другий рядок квартету із 6-ма балами.