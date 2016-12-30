"Шахтер" назвал заработок клуба за прошлый сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Донецкий "Шахтер" опубликовал отчетность за прошлый сезон в котором сказано, что "горняки" заработали более 2-х миллиардов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Шахтера".
Согласно годовому отчету "Шахтер" заработал за прошлый сезон 2 миллиарда 704 миллиона 700 тыс. гривен. Это на 73,5 процентов больше, чем в предыдущем сезоне.
Доход от продажи и аренды футболистов составляет 1 млрд 762 миллиона. Доход от УЕФА - 586 млн 300 тыс. гривен.
Доход от коммерческой деятельности - 356 400 000 гривен.
Напомним, что в зимнее межсезонье донецкий клуб покинули нападающие Эдуардо и Евгений Селезнев, а также завершил карьеру в команде левый защитник Вячеслав Шевчук.